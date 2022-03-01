Doka’nın ‘Politika ve Kültür Seminerleri’nde Rusya-Ukrayna ilişkileri ele alınacak

Belkıs Dorum tarafından kurulan Doka Kültür ve Yaşam Akademisi, yeni eğitim programlarıyla hizmetlerine devam ediyor. Doka, oluşturduğu yeni eğitim programında Rusya-Ukrayna ilişkilerini ele alacak.

Politika ve Kültür Seminerleri’ne dünya siyasetinin en sıcak gündemi olan Rusya-Ukrayna İlişkileri’yle başlayan Doka Kültür ve Yaşam Akademisi, konuyu SSCB’nin dağılmasının ardından tartışmaya açılan Rusya-Ukrayna ilişkileri ve Rusya’nın dış politika perspektifinden inceliyor.

Akademik çalışmalarında Uluslararası İlişkiler Kuramları, Dış Politika Analizi, Uluslararası Çatışmalar ve Savaş Çalışmaları ile Sovyet Sonrası Coğrafya, özellikle de Rus Dış Politikası’na yoğunlaşan ve konu özelinde birçok kitabı bulunan Prof. Dr. Erhan Büyükakıncı, Rusya-Ukrayna İlişkileri’ni ‘İki Dost Nasıl Düşman Oldu?’ başlığıyla aktaracak. Seminerler, 2 Mart tarihinden itibaren her Çarşamba çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.