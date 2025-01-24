Doktor çift yangındaki can pazarında 15 kişiyi kurtardı

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'de tatil yapan Doç. Dr. Emre Durdağ ve eşi Doç. Dr. Gülşen Doğan Durdağ'ın yangın sırasında çok sayıda kişiyi kurtartığı ortaya çıktı.

Acil tıp uzmanı Dr. Sarper Sağlam, sosyal medya hesabındaki paylaşımında beyin ve sinir cerrahi uzmanı Doç. Dr. Emre Durdağ ve kadın hastalıkları uzmanı eşi Gülşen Durdağ'ın yangın anında yaptıklarından bahsetti.

Dr. Sarper Sağlam şunları yazdı: “Adana'da çalışan Beyin ve Sinir Cerrahi Doç. Dr. Emre Durdağ, eşi Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Doç. Dr. Gülşen Durdağ, iki çocuğuyla oteldeydi. 7'nci kattaki odalarından çarşafları ip yaparak kurtuldular. Emre Bey daha önce 'dağcılık' eğitimi almıştı. Kendi ailesiyle birlikte 15 kişiyi kurtardı. Bunlar içinde çarşaf iple indirilen 5 yaşındaki bir çocuk da vardı. 14'üncü sırada eşini indirmeye çalışırken ip koptu ve Gülten Hanım 4 metreden düştü ve bacağı kırıldı. Hastanede ziyaret etti. Dr. Emre artık inecek çarşaf ipin bile olmadığı bir durumda pencereyi açarak karbonmonoksit zehirlenmesinden korundu. Yetişen itfaiyenin merdiveniyle sonunda kurtuldu. İkisi de kahraman! Kutluyoruz.”

'Bu tip haberler tek kişiye mal edilmemeli'

Doç. Dr. Emre Durdağ da paylaşıma Instagram hesabından yanıt verdi.

Durdağ, şunları yazdı: "Değerli tanıdıklar; takipçiler; ismimin paylaşıldığı bazı haberleri okudum, abartılı olduğunu düşündüğüm yerler oldu, orda her anne baba evlatlarını kurtarmaya çalıştı, sadece ben değil pek çok hekim ve sağlıkçı arkadaşım pek çok cana dokundu, vatandaşlar birbirileri için canlarını tehlikeye attılar: Hiç tanımadığım kişiler bana su ve polar verdiler, hiçbirinin hakkını ödeyemem, bu tip haberler tek kişiye mal edilmemeli. Herkese güzel düşünceleri için teşekkür ederim, saygılar."