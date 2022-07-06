Doktor Karakaya'nın cenazesi gözyaşları içinde memleketine uğurlandı

Konya Şehir Hastanesinde hasta yakını Hacı Mehmet Akçay tarafından görevi başında katledilen doktor Ekrem Karakaya'nın ölümü derin üzüntü yarattı. Doktoru silahla vuran saldırgan intihar girişiminde bulunmuş, ağır yaralı doktor Karakaya ve saldırgan yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Doktor Karakaya'nın evli ve iki kız çocuğu babasıydı.

Saldırganın Yunak Hacı ise İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Edinilen bilgiye göre silahlı saldırgan, Yunak Devlet Hastanesi'nden belinden rahatsız olduğunu belirtip, burada ortopedi servisi olmadığı için Akşehir Devlet Hastanesi'ne gideceğini söyleyerek izin aldı.

Saldırganın 57 yaşındaki annesi Keziban Akçay'ın yaklaşık 1 ay önce doktor Karakaya tarafından ameliyat edildiği ancak anjiyonun ardından kadının yaşamını kaybettiği belirtildi, saldırganın da annesinin yaşamını yitirmesinden doktoru sorumlu tuttuğu için saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi.

Saldırıda kullanılan silahın, saldırgan adına kayıtlı taşıma ruhsatlı olduğu bildirildi.

Hastane önünde toplanan doktorlar ve sağlık çalışanları saldırıyı protesto etti. Bazı sağlık çalışanları ve hayatını kaybeden doktorun arkadaşları gözyaşı döktü.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, hastane önünde toplanan ve olayı protesto eden kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Vali toplanan kalabalığa seslenerek, "Acımız hepimizin acısı, anlıyorum. Maalesef hastanemizde görevinin başında bir hekimimiz saldırıya uğramıştır. Saldırıyı nefretle kınıyoruz. Bütün sağlık çalışanlarımızın üretmiş olduğu kamu hizmeti karşısında insanlarımızın müteşekkir olması lazım. Hekimlerimize, sağlık çalışanlarına uzanan eller kırılsın." diye konuştu.

Vali Özkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Maalesef üzülerek söylüyorum, saldırıyı gerçekleştiren de yine bir hastanemizde çalışan, sağlık hizmetinde çalışan bir görevli. Bunu da nefretle kınıyorum. Saat 14.30 sıralarında Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olan Hacı Mehmet Akçay, Şehir Hastanesi'nde çalışan uzman doktor Ekrem Karakaya'nın poliklinik odasına gelmiş ve silahlı saldırıda bulunmuştur. Maalesef hekimimiz hayatını kaybetmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren yaralı güvenlik görevlisi de daha sonra hayatını kaybetmiştir. Saldırıyı nefretle kınıyoruz. Hekimimize Allah'tan rahmet, başta yakınları ve mesai arkadaşları ve tüm sağlık çalışanlarımıza başsağlığı diliyoruz. Konu adli makamlarımızca çok yönlü olarak soruşturulmaktadır. Bütün teknik ekiplerimiz, savcılarımızın koordinesinde çalışmaktadır."

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (HEKİMSEN) Genel Başkan Yardımcısı Dr. Salih Yahya Aksanyar da hastane önünde yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanmasını istedi. Aksanyar, "Hekime uzanan eller kırılsın." dedi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Konya Şehir Hastanesi'nde doktor olarak görev yapan Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal adli soruşturma işlemlerine başlandığı bildirildi.

Açıklamada, "1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleri ile aydınlatılması için Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Doktorlar ve sağlık çalışanları, Konya Şehir Hastanesi morgu önüne geldi. Karakaya'nın eşi, yakınları, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Konya Valisi Özkan, İl Sağlık Müdürü Koç, doktor ve sağlık çalışanlarının katılımıyla dua edildi.

Gözyaşları içerisinde morgdan alınan Karakaya'nın cenazesi, meslektaşlarının omuzlarında, dualarla cenaze arabasına konuldu.

Doktor Karakaya'nın cenazesi, memleketi Kayseri'nin Develi ilçesine gönderildi.