Doktor Özlem Gültekin Çelik'in ölümünde yeni gelişme: 5 şüpheli gözaltına alındı

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Doktor Özlem Gültekin Çelik'in 13 Ağustos'ta yaşamını yitirmesinin ardından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Otopsi sonucunda ölüm nedeni belirlendi

Soruşturma kapsamında Özlem Gültekin Çelik'e otopsi yapıldı. Otopsi sonucunda Çelik'in “yüksek dozda propofol indüksiyonu” sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Soruşturmayı yürüten ekipler, gizli tanık beyanlarının yanı sıra cep telefonları üzerinde de inceleme yaptı. Bu çalışmalar sonucunda, olay günü Çelik'in ölümüne neden olan maddeleri temin ettiği belirlenen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Gözaltı kararlarının ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda Ç.K, F.A, H.Ç, H.Y. ve P.Ç. gözaltına alındı.