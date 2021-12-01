Doktorlara 5 bin liraya kadar zam

Hekimlerin maaş ve emeklilik ek göstergeleriyle ilgili düzenlemeyi içeren önerge Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Emeklilikte pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler (diş hekimleri dahil) 17 bin olan ek göstergeleri 40 bine çıktı.

Tüm partilerin desteğiyle kabul edilen düzenlemeyle pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı yapılacak.

Düzenlemeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bütün çalışanlarımızı, özellikle hekimlerimizi mutlu edecek bir düzenleme olacak" diyerek duyurmuştu.