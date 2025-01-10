Doktorların doğacak bebek hakkında ebeveynlere bilgi vermemesi AYM tarafından hak İhlali sayıldı

Anayasa Mahkemesi (AYM), sol kolu dirsekten aşağısı olmadan doğan bir bebeğin ailesinin doktorların durumu kendilerine bildirmemesi nedeniyle açtıkları davanın reddedilmesi üzerine yapılan başvuruda, Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan "maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkı"nın ihlal edildiğine karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 2007 yılında K.G. ile M.G.’nin bebekleri, sol kolu dirsekten aşağısı olmadan dünyaya geldi. Hamilelik döneminde doktor kontrollerinde bebeğin fiziksel olarak tam olduğu bilgisi verilen çift, anomalinin kendilerine bildirilmediği gerekçesiyle maddi ve manevi tazminat davası açtı.

2016 yılında yerel mahkeme, anomalinin hekimlerin eylemleri sonucunda ortaya çıkmadığı ve bu durumun kürtaj yoluyla tahliyesinin ya da tedavisinin mümkün olmadığı gerekçesiyle davayı reddetti. Çiftin temyiz başvurusunun da reddedilmesinin ardından AYM’ye bireysel başvuruda bulunuldu.

Yüksek Mahkeme, doktorların anomaliyi tespit etmemesinin bir kusur olduğunu ve yerel mahkemenin, bu kusur nedeniyle başvurucuların yaşadığı manevi zararı değerlendirmediğini belirtti. AYM kararında, "Başvurucuların, anomalinin doğumdan sonra öğrenilmesi nedeniyle derin acı ve elem yaşadıkları açıktır. Ancak, mahkeme bu durumun başvurucular üzerindeki etkisini yeterince değerlendirmemiştir" ifadelerine yer verildi.

Kararda, yargısal makamların ilgili ve yeterli gerekçeler ortaya koymamasının, kamu makamlarının pozitif yükümlülüklerini yerine getirmediği sonucuna ulaşıldığı belirtildi.

Sonuç olarak, Anayasa’nın 17. maddesinde yer alan "maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkı"nın ihlal edildiğine hükmeden AYM, dosyayı ilgili mahkemeye gönderdi.