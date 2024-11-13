Dokuz kişinin öldüğü YHT kazasında rapor yazacak akademisyen aranıyor!

Ankara’da 13 Aralık 2018'de 3'ü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiği, 107 kişinin de yaralandığı Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasıyla ilgili 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklar katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, önceki celselerde sanıkların kazada kusurlarının olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nden istenen raporun dosyaya geldiğini bildirmişti.

Raporda yargılama aşamasında hayatını kaybeden ve olay tarihinde tren teşkil memuru olarak görev yapan sanık Osman Yıldırım'ın asli kusurlu, nöbetçi hareket memuru sanık Sinan Yavuz'un tali kusurlu, kazada hayatını kaybeden YHT makinistleri Adem Yaşar ve Hulusi Böler'in alt düzeyde tali kusurlu, kılavuz makine makinistleri Kenan Günay ve kazada vefat eden Kadir Ünal'ın ise kusurlarının olmadığı belirtilmişti.

Bu celsede sanıklardan Sinan Yavuz’un avukatı Hasan Erdem Elvan, “Bizim yönümüzden bir rapor alınmasını dahi gerek görmüyorum. Müvekkilim yönünden beraat koşulu oluşmuştur” dedi.

Rapor yazacak akademisyen aranıyor!

Avukat Ferda Doğan da, “Dosyanın kusur bilirkişisine gitmesini talep ediyoruz. Benzer tren kazalarına bakılarak nerelerden bilirkişi raporu alınmasına dair bir araştırma yapılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanı, “Rapor verecek kurum bulamıyoruz, sorunumuz bu” diyerek tren kazalarıyla ilgili bölüm bulunan üniversitelere yazı yazılarak, konuya dair rapor verebilecek öğretim görevlilerinin öğrenilmesine karar vererek sonraki duruşmayı 20 Mart 2025’e erteledi.