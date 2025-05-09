Dolandırıcılar, birçok ünlü ismin adını kullanarak vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor.

Son olarak Sabancı Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ismi kullanılarak sahte içerikler üretilip, vatandaşlar dolandırıldı.

'Yatırım tavsiyesi' adı altında dolandırıcılık

"Yatırım tavsiyesi" "özel fırsat", "teklif" gibi dikkat çekici başlıklarla vatandaşların ilgisini çekip tuzağa düşürmeye çalışan dolandırıcılar, bu kez de Güler Sabancı'nın ismini kullandı.

Yapay zeka teknolojileri kullanılarak hazırlanan bu tarz içeriklerde Güler Sabancı'nın kişisel verileri yer aldı.

Sabancı'dan uyarı: 'Yanıltıcı içeriklere itibar etmeyin'

Sabancı Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kişisel verileri kullanılarak otuşturulan sahte içeriklere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Sabancı ayrıca, yasal süreçlerin başlatıldığını da kaydetti:

"Değerli Kamuoyu, son dönemde, kişisel verilerim (ad, soyad, fotoğraf, video görüntüleri vb.) ve YK başkanlığı yapmış olduğum Sabancı Holding'in resmi bilgileri (marka, logo vb.) izinsiz bir şekilde kullanılarak, yapay zekâ ve benzeri teknolojilerle sahte videolar ve içerikler üretilmektedir.

Bu içerikler, "yatırım tavsiyesi", "özel fırsat", "teklif" gibi yanıltıcı başlıklar altında, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Telegram, e-posta gibi dijital platformlar üzerinden dolandırıcılık yapmak amacıyla paylaşılmaktadır.

Bu tür yanıltıcı ve sahte içeriklere kesinlikle itibar etmemenizi, yalnızca onaylı şahsi resmi hesaplarımda yer alan içerikleri dikkate almanızı rica ederim.

Lütfen bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olun, şüpheli içeriklerde resmi kaynakları kontrol edin ve kişisel bilgilerinizi paylaşmayın

Bu tür içeriklere karşı yasal süreçlerin başlatıldığını ve kararlılıkla sürdürüleceğini kamuoyunun bilgisine sunarım."