Dolandırıcı şebekelerine operasyon: 64 şüpheli yakalandı, 25'i tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde nitelikli dolandırıcılık çetelerine yönelik yürütülen operasyonlarda 64 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

25 şüpheli tutuklandı

Bakan Yerlikaya, son 10 gündür sürdürülen eş zamanlı operasyonlarda 14 vatandaşın dolandırıldığının tespit edildiğini belirterek, yakalanan şüphelilerden 25’inin tutuklandığını, 39’u hakkında ise adli kontrol uygulandığını duyurdu.

Banka hesaplarından 1 milyar 815 milyon TL çıktı

Yerlikaya, operasyonlarla birlikte vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesinin önüne geçildiğini vurguladı. İncelemelerde, şüphelilere ait banka hesaplarında 1 milyar 815 milyon TL’lik işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Kendilerini 'kamu görevlisi' olarak tanıttılar

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir başta olmak üzere 23 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan zanlıların; Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları, sahte internet siteleri üzerinden inşaat demiri satışı vaadiyle vatandaşları kandırdıkları tespit edildi.