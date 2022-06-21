Dolandırıcıların yeni tuzağı: İş teklifi

Selanay YAĞCI

Son günlerde herkesin cep telefonlarına gelen SMS dolandırıcılığa davetiye çıkarıyor. Siber dolandırıcılar, bu kez de iş arayanları ağına düşürüyor. İş teklifi mesajlarını yollayan dolandırıcılar, bu sayede kimlik avına çıkıyor.

Türkiye’nin önemli bir e-ticaret platformu adına gelen mesaj şöyle; “Merhabalar, Hepsiburada'da işe alım müdürüyüm, açık pozisyonlar nedeniyle sizi evden part-time çalışmaya davet edeceğiz, maaş aynı gün ödenecek, günlük 800-3000 TL. Otomatik olarak eklemek için bağlantıya tıklayın. Hakkında danışmak için bana ulaşın.”

Bu mesajı alanların bir kısmı, gerçekten böyle bir iş ilanı olduğunu düşünerek ilgili numarayla iletişime geçiyor. Ardından dolandırıcıların kurduğu sistem adım adım ilerlemeye başlıyor. Önce size sahte bir iş başvuru sayfasının linkini atıyorlar. Kurdukları bu sahte site tamamen saldırı amaçlı. Orada girdiğiniz tüm kişisel bilgileriniz karşı tarafın eline geçiyor. Ayrıca siteye girdiğiniz anda telefon rehberiniz karşı tarafa kopyalanıyor. Böylelikle ağlarına düşürebilecekleri yeni numaraları ele geçirmiş oluyorlar. Kişisel bilgilerinizi ele geçiren dolandırıcılar, banka hesaplarınıza kadar ulaşabiliyor. Para kazanmayı hedeflerken, hesabınızdaki paradan olabilirsiniz.

Kimlik avı dolandırıcılığından nasıl korunabiliriz?

Hepsiburada, sosyal medya hesaplarında mesajların kendileriyle ilgili olmadığını açıklasa da tuzağa düşen birçok mağdur var. Kimlik avı saldırılarından korunmak için Kaspersky şunları öneriyor: