Dolandırıcılıkla suçlanan Seçil Erzan'ın Bozcaada'daki ipotekli villası satıldı

Yüksek kârlı özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan banka şube müdürü Seçil Erzan'ın Bozcaada'daki villasının satıldı.

Erzan'ın 10 milyon liralık borca karşılık ipotek ettirdiği Çanakkale’nin Bozcaada ilçesindeki ailesinden kalma evin 15 milyon TL’ye satıldığı öğrenildi.

Evi ipotek ettirmişti

Erzan’ın Bozcaada’da ailesinden kalma evibi ipotek ettirdiği ortaya çıkmıştı.

Alacaklının Türkay Gümülcineli, borçlunun Seçil Erzan, şahitlerin ise Ali ve Atilla Yörük olduğu 6 Ocak 2023 tarihli borç sözleşmesinde sözleşme şartları arasında şu ifadeler yer almıştı:

“Alacaklı, borçluya 10 milyon lira peşin ödeme yapmış olup bu borç için borçlu Seçil Erzan, Çanakkale Bozcaada ilçesi Alaybey Mahallesi’nde tapuya kayıtlı taşınmazdaki hisselerinin tamamı ile adına işlem yapmaya yetkili olduğu Fatma Erzan’ın aynı taşınmazdaki hissesini alacaklıya ipotek vermeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. Verilen 10 milyon lira borcun sözleşme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde geri ödeneceği konusunda taraflar anlaşmış olup ödenmemesi halinde taşınmazın ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibe konularak nakde çevrileceği konusunda taraflar anlaşmaya varmışlardır. Borçlu Seçil Erzan, hiçbir şekilde bu konuda bir itirazı olmayacağını, gerek vekaleten gerek asaleten kabul ve taahhüt eder.”

15 milyon TL'ye satıldı

Seçil Erzan’ın, Bozcaada’da 10 milyon liralık borca karşı ipotek verdiği villası Ezine İcra Dairesi tarafından satıldı. Bilirkişi raporu ile 9 milyon 222 bin 422 bin lira olarak belirlenen villa, 15 milyon TL’ye satıldı. İhale satışında tapu tesliminin 12 Şubat’a kadar gerçekleşmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

Eski banka şube müdürü Seçil Erzan'ın Yüksek kârlı güvenilir bir fon olduğu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğu söylenerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 30'dan fazla kişinin milyonlarca lira dolandırıldığı iddia edilmişti. Tutukluluğu devam eden Erzan hakkında 275 yıla kadar hapis cezası isteniyor.