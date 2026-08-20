Google Haberler

Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (20 Ağustos Perşembe Döviz Kurları)

20 AĞUSTOS DÖVİZ KURU: Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Yeni günde Dolar 47,94 liradan, euro 56,06 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…

Mutluhan Yıldız
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru ne kadar? 1 dolar kaç TL? 1 Euro kaç TL? 20 Ağustos 2026 güncel dolar ve euro kurları ne kadar?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1679, sterlin/dolar paritesi 1,3614 ve dolar/yen paritesi 158,4 düzeyindeydi.

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Yeni günde Dolar/TL 47,9484 (alış) 47,9558’den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 56,0674 TL seviyelerinde seyrediyor.

Altın fiyatlarında 4.500 dolar savaşı başladıAltın fiyatlarında 4.500 dolar savaşı başladıEkonomi
Kaynak: HABER MERKEZİ
dolar
Çok Okunanlar