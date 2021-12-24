Dolardaki düşüş pompaya yansımadı

Akaryakıt fiyatında bugün itibarıyla pompa fiyatlarına yansımayacak indirim yapıldı.

Bu hafta akaryakıt ürünlerinde özel tüketim vergisi (ÖTV), ürünlerin döviz cinsinden fiyatlarının azalış tutarı kadar artırılacağına ilişkin düzenleme yapılmıştı. Düzenleme sonrası ilk vergi artışı bugün gelmiş oldu.

Düzenlemeye göre akaryakıt fiyatlarında dövize bağlı düşüşler, ÖTV tutarı mevzuatta belirlenen düzeye ulaşana kadar pompaya yansımayacaktı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"24 Aralık tarihinde geçerli olmak üzere benzinde 1.63 motorinde 1.65 litre indirim gerçekleşmiştir. İndirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır."

Diğer yandan dolarda yaşanan sert düşüşün ardından EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, "Akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz. " ifadesini kullanmıştı.

Aktaş, "Akaryakıt fiyatlarındaki düşüşün yüzde 15'lere varacağını düşünüyorum. Adımlar piyasayı pozitif etkiledi" şeklinde konuşmuştu.