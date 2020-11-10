Dolmabahçe’de 71 numaralı odada 82 yıllık hüzün

10 Kasım 2020

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82. yıl dönümünde sabahın erken saatlerinde Dolmabahçe Sarayı’na gelen binlerce kişi tarafından anıldı.

Anma programı sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Dolmabahçe Caddesi’nde Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku’nun hoparlörlerden yayınlanmasıyla başladı. Beşiktaş Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen resmi törenin ardından vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek Dolmabahçe Sarayı’nı ziyarete geldiler. Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı ekipler Dolmabahçe Sarayı önünde yurttaşlara şapka ve Türk bayrağı dağıttı.

71 numaralı odadaki hüzün canlı yayınlandı

Saatler 9’u 5 geçe sirenler çaldı ve hayat 1 dakikalığına tüm Türkiye’de olduğu gibi Beşiktaş’ta da durdu. Genci, yaşlısı, çoluk çocuk herkes saygı duruşuna geçerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikal edişinin 82. Yıl dönümünde saygı ve minnetle andı. Beşiktaş Belediyesi’nin Dolmabahçe Sarayı önüne ve Barbaros Meydanı’na kurduğu Led ekranlardan da yurttaşlar belediye tarafından hazırlanan özel videolar ile 71 numaralı odadaki hüznü ve matemi canlı olarak takip etti. 29 Ekim’de Barbaros Meydanı’nda açılan ‘Cumhuriyet ve Atatürk’ sergisini birçok vatandaş ziyaret etti.

Rıza Akpolat: Atatürk’ün izinde Beşiktaş halkı ve belediyesi olarak ödün vermeden yürümeye kararlıyız

Bir süredir COVID-19 tedavisi evinde devam eden ve bu nedenle törenlere katılamayan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 82 yıl önce sonsuzluğa uğurladığımız Atamızın anma törenine katılamadığı için duyduğu üzüntüyü dile getirerek şu açıklamayı yaptı:

“Her zaman geleceği kuran, ulusunu geleceğe taşıyan ve insanlığın medeniyet mirasına değeri ölçülemez katkılar sunan büyük kahramanlar vardır. İşte Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK insanlığın büyük, ortak ve ölümsüz kahramanıdır. Değeri bütün insanlık tarafından her geçen gün çok daha iyi anlaşılan Büyük Atatürk’ü ebediyete uğurlayışımızın 82. yılında saygı, şükran ve minnetle anıyoruz. Yaşadığımız ülke ve dünya koşulları Atatürk’ün ne denli büyük bir devrimci, kahraman ve lider olduğunu her defasında ortaya koymaktadır. Yokluklar içinde bir ulus yaratmak, yokluklar içinde yeni bir toplum inşa etmek ve bütün saldırılara rağmen dimdik ayakta kalabilmek bu tarihi kişiliğin eseridir. Eserleri, devrimleri, fikirleri ile sonsuza kadar yaşayacak Büyük Atatürk’ün izinde Beşiktaş halkı ve belediyesi olarak ödün vermeden, yılmadan yürümeye kararlıyız. Geçmişte bu ülkeyi var eden ışık elbette bu ülkeyi sonsuza kadar taşıyacaktır. ATA’mızı sonsuz saygı ve özlemle anıyor, yolunda yürümenin onurunu yaşıyoruz.”

Kafa radyo Dolmabahçe’den canlı yayın yaptı

Aynı zamanda Türkiye’nin en çok dinlenen ulusal radyolarından Kafa Radyo’da sabah 07.00’den itibaren 10 Kasım özel yayınını Beşiktaş Dolmabahçe'den gerçekleştirdi. İlgiyle takip edilen radyo programcıları Nihat Sırdar, Güçlü Mete ve gazeteci Candaş Tolga Işık Dolmabahçe’deki hüznü ve anma programlarını 3 saat boyunca kesintisiz olarak dinleyicilerine aktardı.

Anma programları bu yıl pandemi nedeniyle sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyularak gerçekleştirildi.

Saat 9.05'te hayat durdu: Ulu Önder Atatürk yurdun dört bir yanında anıldı