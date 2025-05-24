Dolmabahçe'de Erdoğan-Şara zirvesi: Masada PKK/YPG, yaptırımlar ve İsrail saldırıları var

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İstanbul’a gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi.

İki liderin buluşması saat 14.00’te Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde başladı.

Görüşmenin ana gündem maddeleri arasında Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşme süreci, terörle mücadele çalışmaları ve PKK/YPG'nin Suriye'deki varlığı yer alıyor.

Ankara'nın uzun süredir dile getirdiği güvenlik kaygılarının bu toplantıda yeniden masaya yatırılması bekleniyor.

Ayrıca, İsrail’in son dönemde Suriye topraklarına yönelik artan hava saldırıları ile ABD’nin Suriye yaptırımları da değerlendirilecek konular arasında.

Görüşmenin ardından resmi açıklama yapılması bekleniyor.