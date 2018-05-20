Dolu ve sel Ankara'yı esir aldı
Ankara'da 15 dakika süren sağanak yağış bazı yerlerde sele neden olurken ardından gelen dolu yağışı, Başkent sokaklarını beyaza bürüdü.
Başkent sokaklarında yoğun yağış nedeniyle seller oluşurken, bazı ilçelerde de yoğun dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Ankara'da yaklaşık 15 dakika süren gök gürültülü kuvvetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle araçlar alt geçitlerde mahsur kaldı.
Gölbaşı'nda ise yağan dolu sokakları beyaza bürürken, görüntüler kış günlerini aratmadı.
Kaynak: İHA