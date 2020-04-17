Dominos satışlarının %85'ini dijitalden yapıyor

17 Nisan 2020

LEYLA İLHAN

Türkiye genelinde 550 dükkanla faaliyet gösteren Dominos Pizza, koronavirüs salgını nedeniyle satışlarını dijitale kaydırdı. Salgının evlere servisi etkilediğini söyleyen Dominos Pizza Eurasia Group CEO’su Aslan Saranga, salgın öncesi satışların yüzde 35’i dükkânda oturularak yapılırken, yüzde 65’i de dijitalden gelen siparişlerle evlere yapılan satışlardan geldiğini belirtti. Eve serviste yüzde 15-20’ye varan bir artış yaşadıklarını ifade eden Saranga, böylece satışlarının yüzde 80 - 85’i dijitalden yapar hale geldiklerini dile getirdi. Saranga salgının yaşandığı ilk iki haftası özellikle dükkânda tüketilen ürünlerin azalmasıyla yüzde 10-15’lik ciro kaybına uğradıklarını da söyledi. Sistemlerine temassız ödeme seçeneği eklediklerini aktaran Saranga, satışların yüzde 15’inin temassız yapıldığını ve giderek arttığını söyledi.

İzmir’de arttı, İstanbul’da düştü

Bu süreçte siparişlerin en fazla arttığı ilin İzmir, en fazla düşen ilin ise İstanbul olduğunu aktaran Saranga, bunun İstanbul’da virüsün etkisinin daha yoğun hissedilmesinden kaynaklanabileceğini kaydetti. Dominos’un bu süreçte 11 tanesi AVM’lerde olmak üzere 30 ila 40 dükkanı kapattığını aktaran Saranga, evlere servis alanında yeni alımlar yaptıklarını ancak içerde çalışan elemanlara daha az ihtiyaç görüldüğünü dile getirdi.

245 derecelik fırında pişiriliyor

Öte taraftan müşteri ve çalışanları için hijyen ve sağlık tedbirleri aldıklarını ifade eden Saranga, “Özellikle maske ve eldiven kullanımını mecburi kıldık. Tedarikçilerimizin kontrol sistemini kontrol ettik. 245 derecelik fırında ürünlerimizi pişiriyoruz. Bu virüs 60 derecenin üzerinde yaşamadığı için bu da büyük bir avantaj sağlıyor. Ayrıca müşterimize temassız teslimat opsiyonu koyduk. Online ödemeler ciddi anlamda arttı. Bu da müşteri ve eleman tarafından yaptığımız işler” dedi.

Pizzada fiyatları yarı yarıya düşürdük

Bu dönemde hem franchising hem de peynir, et ve içecek sunan tedarikçileriyle hem de mal sahipleriyle konuşarak hepsinden indirim aldıklarını belirten Aslan Saranga, bu indirimi müşteriye “Zor Günler Kampanyası” ile yansıttıklarını söyledi. Saranga, “Fiyatları yüzde 50 ila 60 arasında indirdik” dedi. Bu kampanyanın dışında 3 milyon TL değerinde 150 bin adet pizzayı Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği 24 pandemi hastanesine göndermeye başladıklarını aktaran Aslan Saranga, 2 hafta boyunca kampanyanın süreceğini söyledi.