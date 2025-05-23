Domuz eti iddiası tekrar gündemde! Köfteci Yusuf tekrardan taklit ve tağşiş listesine mi girdi?

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 20 Şubat 2025 tarihinde yayımladığı tağşiş listesinde, bir işletmede domuz eti tespit edildi. Bu gelişmenin ardından sosyal medyada, daha önce benzer listelerde adı geçen Köfteci Yusuf’un da yeniden listeye eklendiği yönünde iddialar yer aldı.

Söz konusu iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar markaya destek verirken, birçok kişi de bilgi kirliliğine karşı daha dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınladığı taklit ve tağşiş listeleri kamuoyuna açık ve kontrol edilebilir bir kaynak olarak yer alıyor.

Köfteci Yusuf'ta domuz eti mi çıktı?

Köfteci Yusuf'ta tekrardan domuz eti çıktığına yönelik iddianın doğruluğuna ilişkin bir kanıt bulunmazken markanın adının listede yer aldığına dair resmi açıklama da bulunmuyor.

Köfteci Yusuf, daha önce 10 Ekim 2024 tarihinde yayımlanan bir tağşiş listesinde yer almış, kamuoyuna yaptığı açıklamayla iddiaları reddetmiş ve hukuki süreç başlatmıştı. Bu nedenle markanın isminin yeniden gündeme gelmesi, kamuoyunda karışıklığa yol açtı.