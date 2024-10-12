Domuz eti tartışmaları sürüyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Köfteci Yusuf açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, İsrail'in son saldırılarına karşı Türkiye’nin bölgesel stratejileri hakkında açıklamalar yaptı. Ayrıca, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin DEM Partili vekillerle olan temasını değerlendirerek yeni bir dönemin sinyallerini verdi. Ürünlerinde domuz eti tespit edilen köfteciyle ilgili ise Erdoğan, bu olayın asla kabul edilemeyeceğini ve hukuki süreçlerin başlatıldığını belirtti. Kabine’de yeni bir değişiklik yapılıp yapılmayacağına dair sorulara da cevap veren Erdoğan, bazı düzenlemelerin olabileceğini ifade etti.

İsrail’in saldırıları ve Türkiye’nin stratejileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarına değinerek, bu durumun Türkiye’nin Orta Doğu'daki stratejilerini yeniden değerlendirmesine yol açtığını belirtti. Erdoğan, özellikle bölgedeki Müslüman halkların haklarını savunmak için daha aktif bir dış politika izleyeceklerini söyledi. Türkiye’nin, Filistin davasına olan desteğinin tam olduğunu vurgulayan Erdoğan, İsrail'in saldırılarının bölgesel barışı tehdit ettiğini ve bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti. Aynı zamanda Türkiye’nin diplomasi yoluyla çözüm arayışlarını sürdüreceğini belirtti.

MHP Lideri Bahçeli ve DEM Partili vekillerin görüşmesi

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin DEM Partili vekillerle tokalaşması, Türkiye siyasi kulislerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlandı. Erdoğan, bu durumu “önemli bir adım” olarak nitelendirerek, Türkiye’deki siyasi birlik ve beraberliğin bu tür temaslarla güçlendiğini ifade etti. Erdoğan, yeni dönemin uzlaşıya dayalı bir siyaset anlayışıyla şekilleneceğini ve Türkiye’nin karşı karşıya olduğu sorunları birlikte çözmek için bu tür adımların önemli olduğunu vurguladı.

Kabine’de değişiklik sinyali

Erdoğan, gazetecilerin Kabine’de olası değişiklikler hakkındaki sorularına cevap verdi. Kabine’de bazı değişiklikler yapılabileceğine dair sinyaller veren Erdoğan, devletin en iyi şekilde işleyişini sağlamak için gerekli düzenlemelerin zamanla yapılacağını belirtti. Kabine’deki bazı bakanlıkların performanslarının değerlendirildiğini ve bu değerlendirmeler doğrultusunda bazı görev değişikliklerinin gündeme gelebileceğini söyledi. Ancak bu konuda net bir tarih ya da isim vermekten kaçındı.

Köfteci Yusuf ve domuz eti olayı

Erdoğan, bir köfteci zincirinde domuz eti tespit edilmesine yönelik soruya sert tepki gösterdi. Bu olayın kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurgulayan Erdoğan, ilgili işletme hakkında gerekli hukuki adımların atıldığını ve denetimlerin sıkılaştırılacağını belirtti. Erdoğan, "Bu tür olaylar halk sağlığını tehlikeye atıyor ve tüketicinin güvenini zedeliyor. Bu yüzden hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Denetimlerin sadece gıda sektöründe değil, her alanda titizlikle yapılmaya devam edeceğini söyledi.