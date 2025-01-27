Don ve Buzlanmaya dikkat! 27 Ocak 2025 yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftanın ilk günü için yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık bekleniyor.

Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi karşı da uyardı.

Rüzgarın yurdun batı kesimlerinde güneyli, doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3 büyük ilde hava durumu

İstanbul 12°C

Şehirde bugün havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

İzmir 17°C

İzmir'de havanın parçalı ve az bulutlu

Ankara 12°C

Parçalı ve az bulutlu

Bölgelere göre hava durumu tahminleri

Marmara

Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Çanakkale 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Edirne 12°C

Parçalı ve az bulutlu

Kırklareli 10°C

Parçalı ve az bulutlu

Ege

Bölgede havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.Karahisar 10°C

Parçalı ve az bulutlu

Denizli 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Manisa 16°C

Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz

Akdeniz Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Adana 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Antalya 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Hatay 16°C

Parçalı ve az bulutlu

Mersin 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu

Bölgede havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayıyla beraber pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Ankara 12°C

Parçalı ve az bulutlu

Çankırı 11°C

Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Konya 11°C

Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Batı Karadeniz'de havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayıyla beraber pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Bolu 14°C

Parçalı ve az bulutlu

Düzce 16°C

Parçalı ve az bulutlu

Kastamonu 11°C

Parçalı ve az bulutlu

Zonguldak 14°C

Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Bölgede havanın parçalı, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Amasya 12°C

Parçalı bulutlu

Artvin 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

Samsun 14°C

Parçalı bulutlu

Trabzon 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu

Doğu Anadolu'da havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Erzurum -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

Kars 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

Malatya 7°C

Parçalı bulutlu

Van 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Bölgede havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Diyarbakır 12°C

Parçalı ve az bulutlu

Gaziantep 12°C

Parçalı ve az bulutlu

Siirt 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Şanlıurfa 14°C

Parçalı ve az bulutlu