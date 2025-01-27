Don ve Buzlanmaya dikkat! 27 Ocak 2025 yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün bazı bölgelerde meydana gelecek buzlanma ve don tehlikesine karşı uyardı. Bazı bölgelerde de yer yer pus ve sisin de etkili olacağı tahmin edilirken; yurt genelinde hava sıcaklığında ciddi bir düşüş beklenmiyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftanın ilk günü için yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık bekleniyor.
Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi karşı da uyardı.
Rüzgarın yurdun batı kesimlerinde güneyli, doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
3 büyük ilde hava durumu
İstanbul 12°C
Şehirde bugün havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
İzmir 17°C
İzmir'de havanın parçalı ve az bulutlu
Ankara 12°C
Parçalı ve az bulutlu
Bölgelere göre hava durumu tahminleri
Marmara
Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
Çanakkale 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Edirne 12°C
Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli 10°C
Parçalı ve az bulutlu
Ege
Bölgede havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
A.Karahisar 10°C
Parçalı ve az bulutlu
Denizli 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İzmir 17°C
Parçalı ve az bulutlu
Manisa 16°C
Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz
Akdeniz Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
Adana 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Antalya 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Hatay 16°C
Parçalı ve az bulutlu
Mersin 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu
Bölgede havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayıyla beraber pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
Ankara 12°C
Parçalı ve az bulutlu
Çankırı 11°C
Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Konya 11°C
Parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz'de havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayıyla beraber pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
Bolu 14°C
Parçalı ve az bulutlu
Düzce 16°C
Parçalı ve az bulutlu
Kastamonu 11°C
Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak 14°C
Parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Bölgede havanın parçalı, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
Amasya 12°C
Parçalı bulutlu
Artvin 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
Samsun 14°C
Parçalı bulutlu
Trabzon 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
Doğu Anadolu
Doğu Anadolu'da havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
Erzurum -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
Kars 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
Malatya 7°C
Parçalı bulutlu
Van 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Bölgede havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Diyarbakır 12°C
Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep 12°C
Parçalı ve az bulutlu
Siirt 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Şanlıurfa 14°C
Parçalı ve az bulutlu