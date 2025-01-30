Donald Trump açıkladı: Uçak kazasında kurtulan olmadı
ABD Başkanı Trump, Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında uçak ve helikopterin çarpışarak nehre düşmesi sonucu yaşanan kazada kurtulan olmadığını duyurdu.
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ABD'nin başkenti Washington yakınlarında Türkiye saati ile 05.00 sularında uçak ile bir askeri helikopter havada çarpışarak düştü.
ABD Başkanı Donald Trump, uçak kazasında kurtulan olmadığını duyurdu. Trump, ordunun detaylı bir soruşturma gerçekleştireceğini açıkladı.