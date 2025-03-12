Donald Trump, Eğitim Bakanlığı’nda büyük ölçekli işten çıkarmalara başladı

ABD Eğitim Bakanlığı, Başkan Donald Trump’ın kurumu kapatma yönündeki planlarının ilk adımı olarak 1.300’den fazla çalışanını işten çıkarıyor. Bakanlık yetkililerinin duyurduğu işten çıkarmalar, kurumun işleyişine dair önemli soru işaretleri doğururken, Trump yönetiminin federal hükümeti küçültme politikası kapsamında daha fazla tasfiye sürecine girileceği belirtiliyor.

Trump yönetimi, daha önce satın alma teklifleri ve deneme süresindeki çalışanların işten çıkarılması yoluyla Eğitim Bakanlığı’nın personelini kademeli olarak azaltmıştı. Son olarak, geçtiğimiz haftalarda 572 çalışanın istifa etmeleri karşılığında sunulan teklifleri kabul ettiği açıklandı. Salı günü itibarıyla 1.300’den fazla çalışan daha işten çıkarma bildirimi aldı. Böylece, Ocak ayında 4.133 çalışanı bulunan Eğitim Bakanlığı’nın personel sayısı 2.183’e düşecek.

Bu adım, Trump’ın federal hükümetin büyüklüğünü küçültme politikasının bir parçası olarak değerlendirilirken, benzer işten çıkarmaların Gazi İşleri Bakanlığı, Sosyal Güvenlik İdaresi ve diğer federal kurumlarda da gerçekleşmesi bekleniyor. Uzmanlar, Eğitim Bakanlığı’ndaki bu büyük çaplı küçülmenin kurumun faaliyetlerini nasıl etkileyeceğine dair belirsizliklerin arttığını vurguluyor.