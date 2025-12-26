Donald Trump’tan Epstein savunması!

ABD Başkanı Donald Trump, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik bir fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken cezaevinde hayatını kaybeden Jeffrey Epstein ile olan bağlarını yıllar önce kopardığını ileri sürdü.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Epstein’le yakın temas kuran, özel adasını ziyaret eden, finansal destek veren ve etkinliklerine katılan çok sayıda isim bulunduğunu hatırlattı. Bu kişilerin, Epstein hakkındaki iddialar gün yüzüne çıkmaya başlayınca ondan uzaklaştığını ve ilişkilerini inkâr ettiğini savundu.

"İşler kızışınca beni suçlamaya başladılar"

Söz konusu açıklamasında Trump, “İşler kızışmaya başlayınca Epstein'i bir anda yüz üstü bıraktılar, onunla hiçbir bağlantıları bulunmadığını söylediler ve sonra da beni suçladılar. Epstein ile bağlarını gerçekten kesen tek kişi bendim ve bunu Epstein'den uzaklaşmanın 'moda' hale gelmesinden çok daha önce yaptım" ifadelerini kullandı.

Trump, bu isimlerin Epstein dosyaları kapsamında yeniden gündeme gelmeleri halinde pek çok soruya yanıt vermek zorunda kalacaklarını da dile getirdi.

Öte yandan, ABD kamuoyunda ve Kongre’de artan baskıların ardından Adalet Bakanlığı, Epstein soruşturmasına ait bazı belgeleri “Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası” çerçevesinde çevrim içi bir platformda yayımlamaya başlamıştı.

Epstein’e ait uçakla sık sık yolculuk yapmış

Son açıklanan belgelerde Trump’ın adına daha sık rastlanırken, federal bir savcıya ait e-posta yazışmaları, Trump’ın Epstein’e ait özel jetle daha önce bilinenden fazla sayıda yolculuk yaptığını ortaya koymuştu.

Belgelere göre Trump, 1993-1996 yılları arasında en az sekiz uçuşta yolcu olarak yer aldı. Bazı seferlerde Epstein’ın eski kız arkadaşı ve iş ortağı Ghislaine Maxwell’in de uçakta bulunduğu tespit edildi.

Bugüne kadar kamuoyuna yansıyan Epstein dava dosyalarında; eski ABD Başkanı Bill Clinton, Andrew Mountbatten-Windsor, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, oyuncu Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, Mick Jagger ve Diana Ross, eski Harvard Üniversitesi Rektörü Larry Summers ile Trump’ın eski danışmanı Steve Bannon gibi tanınmış isimlerin de adı geçiyor.