Donald Tusk'tan Kıbrıs açıklaması
AB, Türkiye ile yaşanan sondaj anlaşmazlığında Rumların yanında.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB'nin deniz sondaj faaliyetleri konusunda Türkiye ile yaşanan anlaşmazlıkta Kıbrıs Rum kesiminin yanında olduğunu belirti.
Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades'in konuyla ilgili AB liderleriyle görüşmesinin ardından bir basın toplantısı düzenleyen Tusk, "AB, Kıbrıs'ın yanında duruyor ve Türkiye'nin AB üyesi ülkelerin egemenlik haklarına saygı duymasını bekliyor" diye konuştu.
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Kaynak: Reuters