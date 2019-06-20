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Dönmez: GKRY adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Güney Kıbrıs Rum Kesimi adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz, söz sahibi bile olamaz." dedi.

Dönmez: GKRY adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisi uğurlama programına katıldı.

Bakan Dönmez, burada yaptığı konuşmada, "Güney Kıbrıs Rum Kesimi adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz, söz sahibi bile olamaz." ifadelerini kullandı.

Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin, KKTC'nin Magosa Körfezi'ndeki Karpaz-1 kuyusunda 3 bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacağını bildirdi.

Kaynak: AA

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