Dönmez: Karadeniz'de çıkan gazın sahibi de işletmesi de TPAO'ya ait

25 Ağustos 2020

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi ile ilgili olarak, "Ruhsat hakları tamamen TPAO'ya ait. TPAO'nun tamamı Hazine'nin" dedi.

Dönmez, "İş planımıza, programımıza devam ediyoruz. Doğu Akdeniz'de hem Oruç Reis, hem Yavuz sondaj gemimiz olduğu gibi planımıza devam ediyor. Haklı olduğumuz bir konudur. Uluslararası hukuka göre de tezlerimiz güçlüdür. Yunanistan inandırıcı olmadığı için birtakım ülkeleri yanına alarak haklı görünme çabasındadır. O açıdan biz yine kaldığımız yerden devam ediyoruz." dedi.

Dönmez, Fatih, Yavuz ve Kanuni ile arama faaliyetleri için teknik kapasitenin artırıldığını ve Türkiye Petrolleri'nin dünyadaki ilk 10 şirket arasında olabileceğine işaret etti ve şu açıklamayı yaptı, "Akdeniz'le gündeme gelsek de Karadeniz'deki çalışmalarımız devam ediyordu. Arkadaşlar iddialı bir şekilde geldiler. Dediler ki biz Karadeniz'de bir sondaj daha yapmak istiyoruz. 14 ay önce sismik çalışma kararı aldık. Ta ki bu döneme kadar.

"Fatih sondaj gemisinin kulesini Haydarpaşa limanında söküp 29 Mayıs günü köprü altından geçirerek Karadeniz'e uğurladık. Ve bir ay sonra da şu anda bulunduğumuz hedefe gelmiş olduk. Şu an orada bulunduğumuz derinlik su seviyesinden 3500 metre. 12 günlük testten sonra keşif sonucuna ulaştık.

"Denizlerdeki ruhsat hakları tamamen Türkiye Petrolleri'ne ait. Bu tamamen hazinemizin. Bize ait ve herhangi bir ortağımız da yok. Bulduktan sonra çıkartmasını da biliriz. Dışarıdan hizmet almak konusunu kullanarak spekülasyon üreterek beklediğimiz kazancı elde edemeyeceğiz gibi yanlış yalan haberler var. Bunlar doğru değil. Sahanın tamamı bize ait. Ve birçok işleri kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Uzmanlık gerektiren bazı işler için hizmet alabiliriz. Ama bu saha, bu iş bizim."

Dönmez, çıkarılan gazın cari açık başta olmak üzere makroekonomik verilere olumlu etkisi olacağını söyledi.

Dönmez, bölgede benzer özellikler gösteren formasyonlar olduğuna işaret ederek, "6 Milyar metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Bu alanın da sismik çalışmaları yapılacak. Açıkladığımız keşfi yukarı yönlü revize edebiliriz. " dedi.

Enerji Bakanı, ikinci araştırma gemisinin de yıl sonu itibarıyla Karadeniz'e çekileceğini ekledi.

(Kaynak: Foreks)