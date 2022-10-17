Dönmez: Maden ocağındaki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı
Bakan Dönmez, Amasra'da maden ocağındaki patlama sonrası çıkan yangının büyük oranda kontrol altına alındığını açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Amasra'da maden ocağındaki patlama sonrası çıkan yangının büyük oranda kontrol altına alındığını açıkladı.
Dönmez, "Hukuken müessesemiz bir olay yeri haline dönüşmüştür. Giriş çıkışlar da savcılık bilgisi ve izni dahilinde yapılmaktadır." dedi.
Bakan Dönmez, ilk etapta valiliğin hayatını kaybedenlerin ailelerine yardımlara başladığını, bugün itibarıyla da Türkiye Taş Kömürü Kurumunun (TTK) ilk ödemelere başlayacağını söyledi.
TTK'nın Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında cuma akşamı patlama meydana gelmiş, 41 işçi hayatını kaybetmişti.