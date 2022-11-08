Dönmez: Rusya gazı için ülkeleri konferansta bir araya getirebiliriz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya'nın doğalgaz merkezi kurma önerisini hayata geçirmek üzere Türkiye'nin neler yapabileceğini yıl sonuna kadar belirleyeceğini, gazı satın alabilecek ülkelerin Ocak veya Şubat ayında bir araya getirilebileceğini söyledi.

TRT Haber'in sorularını yanıtlayan Dönmez, Türkiye'nin Umman'dan LNG ithalatına başlayabileceğini de ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatında Türkiye'nin daha fazla rol oynayabileceğini ve Avrupa'daki alıcılar için Türkiye'de doğalgaz ticaret merkezi kurma önerisinde bulunmuş, Erdoğan'da fikri desteklemişti.

Dönmez, TRT Haber'e yaptığı açıklamada merkezin Türk Akım boru hattının karaya çıktığı Trakya'da kurulabileceğini belirterek Türkiye'nin teklifi değerlendirirken atacağı adımlar hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin "yol haritasını" yıl sonuna kadar belirleyeceğini ifade eden Dönmez, ayrıca merkezde gaz satmak isteyen Rusya ile gazı almak isteyen ithalatçı ülkeleri bir araya getirecek bir konferans düzenleneceğini ifade etti.

Dönmez, "Ocak, Şubat gibi belki, bir gaz konferansı düzenleyerek, kaynak ve alıcı ülkeleri bir araya getirerek görüş ve fikirleri alacağız. Buna göre ilerleyeceğiz" dedi.

Türkiye'nin tükettiği doğalgazın %50'sine kadar olan kısmı karşılayan Rusya, Avrupa ülkelerinin de başlıca tedarikçileri arasında yer alıyor.

Her ne kadar Rusya Avrupa'ya sevk ettiği doğalgazın Türk Akım boru hattı genişletilerek artırılabileceğini belirtse de, Avrupa Rusya'dan ithal ettiği doğalgazı keskin şekilde azaltmak için bir dizi önlem aldı.

Rusya'nın Şubat ayında başlayan Ukrayna'yı işgaline karşı çıkan Avrupa ülkeleri, Moskova'nın ihraç ettiği enerjiyi silah olarak kendilerine karşı kullandığını belirtirken Rusya bu iddiayı kabul etmiyor.

Üçüncü nükleer santral için yer tespiti yapılıyor

Nükleer enerjinin gelecek dönemde Avrupa'nın ve gelişmiş birçok ülkenin temiz enerji kaynağı olarak öne çıkacağına dikkati çeken Dönmez, "Akkuyu'da çalışmalar devam ediyor. Orada 4 santral yapıyoruz. 4 reaktör 4 santral demek. İlk reaktörü önümüzdeki yılın sonuna doğru işletmeye alacağız. Birer yıl arayla diğer reaktörleri devreye alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, Akkuyu ile başlayan Türkiye'deki nükleer enerji santrallerinin Sinop ve Trakya ile devam edebileceğini belirterek, "Buralarda çalışmaları devam ettireceğiz. Türkiye'nin enerji talebini planlama çalışması yapıyoruz. Trakya'da yer tespiti çalışmaları devam ediyor. Biz yer tespitlerini yaparak muhtemel nükleer projelerin lokasyonlarını vermiş olacağız." diye konuştu.

Deniz altında boru hattı çalışmaları yüzde 97 tamamlandı

Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında çalışmaların devam ettiğini belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Denizdeki boru hattı çalışmaları yüzde 97 tamamlandı. Önümüzdeki hafta içerisinde kablolama çalışmalarını tamamlayacağız. Hedefimiz 10 üretim tesisi açmaktı, 9'u tamamlandı. Mart sonuna kadar ilk gazı sisteme vereceğiz. Herkes mutfağında bunu kullanabilir hale gelecek. Karadaki çalışmalar devam ediyor. BOTAŞ oradan çıkan gazı şebekeye bağlayabilmek için boru hattı çalışması yapıyor, o da bu ay içerisinde tamamlanacak."

Dönmez, sahada yeni keşif olabileceğine işaret ederek, "Sakarya gaz sahası ve Amasra'da uluslararası firmalara sahanın rezerv değerlendirmesini yapan bir çalışma yürütüyoruz. Şu anda gelen öncü bilgiler oradaki mevcut rezervin daha yukarı yönlü güncelleneceği şeklinde. Yeni keşiflerle artış olabilir, hem de mevcut sahadaki yeni değerleme çalışmalarıyla artış olabilir." ifadelerini kullandı.