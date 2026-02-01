Dört il için kuvvetli yağış uyarısı: Kar ve sağanak bekleniyor

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yapılan değerlendirmelere göre, bölgede kar ve kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, 2 Şubat Pazartesi günü bölgede kuvvetli yağış öngörüldüğü belirtilerek, yağış türlerinin il ve ilçelere göre farklılık göstereceği ifade edildi. Buna göre Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda yer alan Kulp ilçesi ile Batman'ın kuzeyindeki Sason ilçesinde yağışların genellikle yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Şırnak'ın doğusundaki Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri ile Siirt'in doğusunda bulunan Pervari ilçesinde ise kar ve karla karışık yağmur etkili olacak.

Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyararak, "Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verdi.