DOSABSİAD’dan çocuklarla 23 Nisan klibi

22 Nisan 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA - Somuncubaba İmam Hatip Ortaokulu Müzik Öğretmeni Pelin Çatakçinler’le birlikte gerçekleştirilen organizasyon, Çatakçinler’in piyanoda çaldığı “Sev Kardeşim” isimli şarkının kaydını, etkinliğe katılan 10 çocuğa video olarak göndermesiyle start aldı. Çocuklar da evde bu şarkıya sözleriyle eşlik etmek suretiyle ayrı ayrı çektikleri videoları yeniden öğretmenlerine gönderdiler. Daha sonra videoların kurgusu yapılınca, ortaya 23 Nisan için tasarlanan çok özel ve özgün bir klip çıkmış oldu. DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel ve Yönetim Kurulu Üyeleri ayrıca klipte rol alan 10 çocuğa birer tablet hediye ettiler. Nilüfer Çevikel, “Meclisimizin 100.Kuruluş Yıldönümü’yle birlikte Çocuk Bayramı kapsamında biz de sanatsal değeri olan bir etkinlik planlayarak, daima çocuklarımızı düşündüğümüzü ve onlara çok değer verdiğimizi göstermek istedik. Ortaya çok güzel bir klip çıktı. Öğretmenimize ve çocuklarımıza katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. İlk kez 23 Nisan’ı evlerde kutlamak durumundayız ama bugünler de geçecek. Önce sağlık diyoruz ve çocuklarımızla birlikte klip aracılığı ile ‘Evde Kalın’ mesajımızı tekrarlıyoruz” diye konuştu.