Dosso Dossi, konteyner ev yapıp otellerini açıyor

Depremin ilk gününden bu yana bölgedeki yardım seferberliğine katılan firmalardan biri de Dosso Dossi Holding. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaptığı etkinliklerle de tanınan Dosso Dossi Holding, hem ayni ve nakdi yardım yaptı, hem de sahibi olduğu otelleri depremzelere açtı. Dosso Dossi’nin sahibi olan Erarslan Ailesi, İstanbul’da Vatan Caddesi, Laleli, Yenikapı, Sultanahmet ve Haliç’teki 5 otelini de deprem bölgesinden gelen afetzedelere açtı. Dosso Dossi’den yapılan açıklamada “AFAD’tan alınacak belgeler eşliğinde kendilerine müracaat eden depremzedelerin imkanlar dahilinde misafir edileceği” bildirildi.

3 şehirde 120 konteyner ev

Öte yandan Dosso Dossi Holding hem Türkiye hem de yurtdışındaki çözüm ortakları ve hayırsever iş ortaklarıyla birlikte hareket ederek depremzedelere barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla konteyner ev yapımı için 10 milyon lira yardım toplanmasını sağladı. Dosso Dossi Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Erarslan, “AFAD koordinasyonuyla depremde mağdur olan üç şehirde toplam 120 konteynerden oluşan barınma alanlarının yapımı gerçekleştirilecek” diye konuştu.