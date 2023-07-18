Dövüldüğü öne sürülen bebek öldü; anne ve arkadaşı gözaltında
Antalya'da dövüldüğü iddia edilen bebek hayatını kaybetti. Annesi ile arkadaşı ise gözaltına alındı.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Aksu ilçesindeki Cihadiye Mahallesi'nde yaşayan A.Ç., 1 yaşındaki bebeği Toprak Ç.'yi kanepeden düşmesi sonucu rahatsızlandığını öne sürerek Aksu Semt Polikliniği'ne götürdü.
Vücudunda darptan kaynaklandığı üzerinde durulan morluklar olan bebek, poliklinikte kurtarılamadı.
Bebeğin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili anne A.Ç. ve birlikte yaşadığı A.Ö. gözaltına alındı.
Bebeğin babasının cezaevinde olduğu öğrenildi.