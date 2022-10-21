DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında fezleke hazırlandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında “kasten yaralama”, “alenen hakaret” ve “tehdit” suçlarından hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığına gönderdi.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon kanalında canlı yayınlanan tartışma programında gazeteci Latif Şimşek'e yönelik eylemlerinden dolayı Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında "kasten yaralama", "alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarından hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığına gönderdi.