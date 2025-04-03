Dr. Enes Özel kimdir? Neden gözaltına alındı?

Ekrem İmamoğlu, İBB çalışanları ve CHP'li belediye başkanlarına yönelik operasyonların ardından başlayan eylemlerden biri de dün yurt genelinde yapılan boykottu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu eyleme destek veren ve boykota katılma çağrısında bulunan 16 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti. Dün gece boykot paylaşımları sebebiyle gözaltına alınan isimlerden biri de içerik üreticisi ve psikiyatrist Dr. Enes Özel oldu.

"Kendisi gayet iyi ancak düşündüğü tek şey hastaları"

Avukat Gülşen Başarır, Psikiyatrist Enes Özel'in gözaltına aldığını sosyal medyada şu sözlerde duyurdu: "Enes dün gece boykot paylaşımları sebebiyle evinden gözaltına alındı. Avukatı olarak eşlik ettim, bugün adliyeye sevk edilecek. Kendisi gayet iyi ancak düşündüğü tek şey hastaları. Onlara ulaşamaması sebebiyle seanslarını yapamayacak olduğunu duyurmamı ve yaymamı rica etti."

"Düşüncelerini ifade etmek ve bunu kamuoyu ile paylaşmak suç değildir"

Konuya yönelik bir diğer açıklama da İstanbul Tabip Odası ve Türkiye Psikiyatri Derneği'nden geldi. Dernek açıklamasında şu id-fadelere yer verildi: "Bu gece, içinde meslektaşımız Muhammed Enes Özel’in de olduğu 16 kişinin evlerinden gözaltına alındığını, ifadeleri ardından adliyeye sevk edileceklerini öğrendik. İnsanların anayasal hakları olan düşüncelerini ifade etmeleri ve bunu kamuoyu ile paylaşmaları suç değildir. En temel insan hak ve özgürlüklerinin bir suç kapsamına sokulmak istenmesi, istenildiğinde ifade vermeye gelebilecek insanların gece gözaltına alınarak özgürlüklerinin kısıtlanması, gözaltı işleminin bir baskı aracına dönüşmesi kabul edilemez. Meslektaşımız Muhammed Enes Özel dahil gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını istiyoruz!"