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Dr. Erdem Erkul Sürdürülebilir Dünya'ya konuk oldu

Microsoft Türkiye'den Dr. Erdem Erkul Sürdürülebilir Dünya'da Didem Eryar ÜNLÜ'nün bu haftaki konuğu oldu.

Dr. Erdem Erkul Sürdürülebilir Dünya'ya konuk oldu
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Microsoft Türkiye Kamu Sektörü ve Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Erdem Erkul Sürdürülebilir Dünya'nın konuğu oldu.

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