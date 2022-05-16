Dr. Erman Ilıcak, Japonya’nın en yüksek devlet nişanını aldı

Japonya Büyükelçiliği ev sahipliğinde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen törene, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Japonya Başbakanı Özel Danışmanı Isao Iijima, Japonya Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Sojitz Başkanı Masayoshi Fujimoto katıldı. Ilıcak, nişanın verilmesinden sonra yaptığı teşekkür konuşmasında, “Coğrafi uzaklığa rağmen derin, güçlü, samimi bağlarla birbirine bağlı iki ülkenin dayanışmasının, tarihi dostluğunun bir nişanesi olan bu ödülü; ülkem, tüm Rönesans çalışanları, ailem ve şahsım adına almaktan büyük onur duyuyorum” dedi. Tebrik konuşmasının bir bölümünü Türkçe yapan büyükelçi Kazuhiro Suzuki ise, “Japonya’nın değerli bir dostu olan Erman Ilıcak’ın, iki ülke arasındaki iş birliğine katkı vermeye devam etmesini diliyorum. Sayın Ilıcak ve değerli ailesini tebrik ederim” şeklinde konuştu.