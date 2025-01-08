Dr. Mahfi Eğilmez 2025 yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı, büyüme zorlanacak dedi!

İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı. Eğilmez, yıl sonu enflasyonunu yüzde 35-40 arasında beklediğini söyledi.

Emeklilere yapılan zam oranına da değinen Dr. Mahfi Eğilmez, SSK ve Emekli Sandığı arasında fark olduğuna dikkat çekti. Eğilmez, "Eğer yüzde 15,75 doğruysa hepsini yüzde 15,75 yapmak lazımdı." ifadelerini kullandı.

2025 yılının ilk altı ayında geçerli olacak şekilde SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15,75, emekli sandığı ve memur emeklileri için yüzde 11,54 oranında artış yapıldığı açıklanmıştı.

"Büyüme biraz zorlanacak"

CNBC-e canlı yayınında ekonomideki gelişmeleri değerlendiren Eski Hazine Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez, enflasyon düşüşünde baz etkisi ve faizi yükseltmenin etkisi olduğundan bahsetti ve büyüme tahminini şöyle açıkladı:

"Yıl sonu enflasyon tahminim 35-40 arası. Hala oradayım. Büyüme biraz zorlanacak burada. 4. çeyrek büyüme tahminleri eksi görünüyor. Kamunun yaptığı bütün artışlar yeniden değerleme oranının altında değil.

Çok hızlı düşmeyebilir. Enflasyonun hızlı yükselmesinden birisi bastırılan okul ücretleri ve kiraydı, onlar serbest olunca yükseleceği yere geldi oradan düşürücü etki olacak. Ama çok da fazla düşeceğini zannetmiyorum.

Mehmet Şimşek açısından bakarsak başarı görünüyor. Aldığı yerden aşağı doğru indiriyor. Ondan önceki başarısızlığı kim yarattı ona bakmak lazım. Eğer yüzde 1,5 ortalamayı başarırsak yıl sonunda 2021'de bu işe başladığımız yere geliyoruz. Belki ondan sonra başarı diye konuşabiliriz. Enflasyon düşüşünde baz etkisi ve faizi yükseltmenin etkisi var."

"47,5 faiz gayet normal"

Dr. Mahfi Eğilmez, faizde 2,5 puanlık indirimin uygun olduğunu şu sözlerle anlattı:

"Faizde 2,5 puanlık indirim uygun. Enflasyonun 44 küsur olduğu bir yerde 47,5 faiz gayet normal. Enflasyon inerken faiz arkadan gelmeli birkaç puan üstünde kalarak. Enflasyon yükselme eğilimine girince de faiz önünde kalarak artmalı."

"Hepsini yüzde 15,75 yapmak lazımdı"

Emeklilere yapılan zammı da değerlendiren Dr. Mahfi Eğilmez, SSK ve Emekli Sandığı arasında fark olduğuna dikkat çekti:

"Memur ve emeklilere 6 ay önce zam yapılmıştı. Bu yarım enflasyon gibi. SSK ve Emekli Sandığı arasında fark oldu. Biri yüzde 15,75, biri yüzde 11,54. SSK ve Bağ-Kur emeklileri daha düşük ücret alıyorlar.

Eğer yüzde 15,75 doğruysa hepsini yüzde 15,75 yapmak lazımdı. Ondan sonra SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 3 puan üstüne koymak lazımdı."

"Ücretliler Geçinme Endeksi yapması lazım"

TÜİK'in bağımsız olması gerektiğine vurgu yapan Dr. Mahfi Eğilmez, kurumun Ücretliler Geçinme Endeksi yapması gerektiğini de söyledi:

"TÜİK'in Ücretliler Geçinme Endeksi yapması lazım. Ücret artışları da ona göre yapılabilir. İTO'nunki sadece İstanbul'u alıyor. TÜİK'in elinde 400 küsur maldan oluşan bir sepet var. Mevcut TÜFE'den bir alt endeks üretebilirsin ve bunu kullanırsın. Bence TÜİK bağımsız olmalı ve tamamen liyakata dayalı olmalı."