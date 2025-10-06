Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri, sahiplerini buldu

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı’nın aramızdan ayrılışının 32. yıl dönümü olan 6 Ekim tarihinde düzenlenen törende, 2002 yılından bu yana Türk ve dünya tıbbına büyük katkılarda bulunan bilim insanlarımıza verilen Tıp Onur Ödülü’nün sahibi, temel ilgi alanı olan böbrek transplantasyonuna ek olarak ezilme sendromu başta olmak üzere afet tıbbına önemli katkılar yapan Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever oldu.

2015 yılında dünyada ilk kez “afet nefrolojisi”ni yeni bir alan olarak öne süren ve halen bu konuda dünya liderleri arasında yer alan Prof. Dr. Sever, emekliliğine rağmen aktif olarak akademik çalışmalarını sürdürüyor.

Tıp Bilim Ödülü ise, mikro ve nano ölçekte sıvı akışlarını kullanarak geliştirdiği “çip üstü kavitasyon” teknolojisiyle, kanser, prostat ve böbrek taşı gibi hastalıkların erken teşhisinde ve tedavisinde kullanılabilecek yeni nesil biyomedikal cihazların önünü açan Prof. Dr. Ali Koşar’a verildi.

Sağlık bilimlerinde erken tanı ve kişiye özel tedavi alanlarında geliştirdiği yenilikçi biyoteknolojik çözümlerle dikkat çeken Doç. Dr. Fatih İnci ile inme ve Alzheimer gibi nörolojik hastalıklarda beyin mikrodolaşımındaki bozuklukların rolünü ortaya koyan öncü çalışmalar gerçekleştiren Doç.Dr. Şefik Evren Erdener de, Tıp Teşvik Ödülü’nün sahipleri oldular.

Bilimsel Araştırma Destek Ödülü ise, yemek borusunda daralma yaşayan hastalar için kişiye özel, hücre ve nanoparçacık içeren üç boyutlu implant plakalarının tasarlanmasını hedefleyen araştırmasıyla Prof. Dr. Seda Kızılel’e verildi.

Bu ödül dönemine özel belirlenen “hedeflendirilmiş tedaviler” konulu Bilimsel Araştırma Destek Ödülü’nün sahibi ise, ALS hastalığının hücresel düzeydeki nedenlerini aydınlatmak ve etkili tedavi yolları geliştirmek amacıyla önemli çalışmalar yürüten Doç. Dr. Umut Şahin oldu.

Zihinsel yük altında beynin ve otonom sinir sisteminin nasıl tepki verdiğini anlamaya yönelik yenilikçi araştırmasıyla, psikoterapi ve eğitim gibi alanlarda kişiye özel yaklaşımların tasarlanmasına katkı sağlayabilecek nitelikte bulgular ortaya koyan İsmail Emir Yassı da, Tıp Öğrencileri Proje Ödülü’nü kazandı.

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri Bilimsel Değerlendirme Kurulu üyeleri ve ödül kazananların yanı sıra, tıp ve eczacılık dünyasının temsilcileri, Eczacıbaşı Topluluğu yöneticileri ile basın mensuplarının katıldığı törende konuşan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, aklın ve bilimin yolundan ayrılmamanın, toplumların sağlığı ve güvenliği için her zamankinden daha kritik olduğu bir çağda yaşadığımıza dikkat çekerek, “İşte tam da bu nedenle, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri yalnızca bir ödül programı değil, aynı zamanda bilime olan güvenin ve saygının da ifadesidir. Amacımız; tıp ve eczacılık bilimlerinin gelişimine katkıda bulunmak, değerli çalışmaların toplum tarafından duyulmasını sağlamak, genç bilim insanlarını cesaretlendirmek ve ülkemizin bilimsel üretim kapasitesini daha ileriye taşımak” diye konuştu.

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri Bilimsel Değerlendirme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turgay Dalkara da, şunları söyledi:

"Bugün sahip olduğumuz gelişmiş dünyayı, her türlü zorluğa rağmen bilimsel ve özgür düşünceden asla taviz vermeyen, kimi zaman hayatlarını dahi riske atan sayısız bilim insanına borçluyuz. Onların inancı, kararlılığı ve özverisi yalnızca bize daha sağlıklı, daha konforlu bir yaşam sunmakla kalmadı; farkında bile olmadan, dünyayı algılayış biçimimizi ve yaşama bakış açımızı derinden dönüştürdü."

Bilimsel değerlendirme kurulu

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri Bilimsel Değerlendirme Kurulu, 2018 yılından bu yana Prof. Dr. Turgay Dalkara başkanlığında, Prof. Dr. Murat Akova, Prof. Dr. Şermin Genç, Prof. Dr. Ahmet Gül, Prof. Dr. Arzum Erdem Gürsan, Prof. Dr. Hakan S. Orer ve Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu’ndan oluşuyor.

“Bilime öncü destek, başarıya ödül” geleneğinde 66 yıl Ülkemizde tıp ve eczacılık bilimlerinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, 1959’da Dr. Nejat F. Eczacıbaşı tarafından dönemin çok değerli tıp hocaları Ord. Prof. Dr. Ekrem Şerif Egeli, Ord. Prof. Dr. Arif İsmet Çetingil, Ord. Prof. Dr. Muhiddin Erel, Prof. Dr. Reşat Garan, Prof. Dr. Sabih Oktay, Prof. Dr. Behiç Onul, Prof. Dr. Zafer Paykoç, Prof. Dr. Necmeddin Polvan’ın öncülüğünde bilimsel araştırmaları destekleme, başarılı bilim insanlarını ödüllendirme geleneği başlatılmıştı.

Bugüne kadar 37 Tıp Bilim Ödülü, 48 Tıp Teşvik Ödülü, 21 Tıp Öğrencileri Proje Ödülü verilirken 183 çalışma Bilimsel Araştırma Destek Ödülleri kapsamında desteklendi.

Ödül programı kapsamında, dünya tıp çevrelerinde evrensel ölçütte başarı gösteren Türk hekimlerine de 2002 yılından itibaren Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü verilmesi benimsendi. Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü’nün ilki Prof. Dr. Münci Kalayoğlu’na, ikincisi Prof. Dr. Olcay Neyzi’ye verilirken, Prof. Dr. Masel Mesulam da Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü alan üçüncü bilim insanı oldu. 2021 yılında bu ödülün sahipleri tüm dünyayı sarsan Covid-19 salgınına karşı ilk aşıyı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci olmuştu. 2023 yılında ise bu ödülü, Prof. Dr. İmran Özalp aldı.



2002 öncesinde, “Cumhuriyet Dönemi Tıp Ödülü” adıyla verilen ödülü, 1982 yılında Ord. Prof. Dr. Hulusi Behçet, Dr. Refik Saydam, Ord. Prof. Dr. Tevfik Sağlam, Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Uzman ve Ord. Prof. Dr. Akil Muhtar Özden, 1988 yılında Prof. Dr. Muzaffer Aksoy, 1992 yılında ise Prof. Dr. Gazi Yaşargil almıştı.