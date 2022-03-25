Draghi: Fransa, İtalya ve Türkiye yeniden bir araya gelecek

Avrupa Birliği (AB), NATO Zirvesi ve G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'de bulunan İtalya Başbakanı Mario Draghi, İtalyan basınına yaptığı değerlendirmede, "Erdoğan ile yaptığımız görüşme iyi geçti. Yıllar içinde oluşturulan Türkiye, Fransa ve İtalya grubu arasındaki iş birliği daha sonra kesintiye uğradı. Bunu tekrar işler hale getirmeye karar verdik, yakın zamanda üç ülke bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna üzerinde "uçuşa yasak bölge" talebine NATO ve AB'nin dahil edilmesinin "mümkün olmadığını" belirten Draghi, Rusya'ya uygulanan mali yaptırımlarını ülkenin ekonomisini zayıflattığını söyledi.

Draghi, Rusya'nın doğal gaz ticaretinde olası Rus rublesi hamlesini ise, "Bunu mevcut sözleşmelerin ihlali olarak görüyoruz." sözleri ile değerlendirdi.