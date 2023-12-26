Dream Games’in ‘Royal Match’ oyunu Candy Crush’ı tahtından etti

Buna göre, İstanbul merkezli Dream Games'in ‘Royal Match’ oyunu 82,62 milyon dolarla dünyada en yüksek gelire sahip oyun unvanını kazandı. 2021'de 2,75 milyar dolar değerlemeyle Türkiye'nin ilk unicornlarından olan Dream Games, 200 kişilik ekibiyle bu yıl gelirini ikiye katladı. Tüm dünyada en çok indirilen ve 10 yıldır zirvede olan 76,13 milyon dolarlık Candy Crush Saga'yı tahtından indiren oyunun başarısını Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak duyurdu.

Kacır, İngiliz Financial Times gazetesinin haberine atıfta bulunarak, "Bir Türk teknoloji girişimi olan Dream Games'in 'Royal Match' oyununun geçen aylarda tüm dünyada en yüksek gelir elde eden mobil oyun olmayı başardığını, 2021'de 2,75 milyar dolar değerlemeyle ilk unicornlarımızdan olan Dream Games'in 200 kişilik ekibiyle, bu yıl yıllık gelirini ikiye katlayarak 2 milyar dolara yükselttiğini, Candy Crush gibi rakiplerini geride bırakmayı başardığını biliyor muydunuz?" ifadelerini kullandı.

Royal Match ayrıca, temmuzda dünya genelinde hem Google Play hem de App Store'da 16 milyon ile en fazla indirilen ücretsiz bulmaca oyunu unvanını da kazandı.