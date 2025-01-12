Drift ve makas atan 3 sürücüye 149 bin 414 lira ceza

Sosyal medyada iki sürücünün araçlarıyla drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye attığı görüntülerin yayıldığını tespit eden İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olayın 1 Ocak'ta Pendik’te gerçekleştiğini belirlenirken kimlikleri belirlenen sürücüler Y.E.Ö. ve C.S'yi gözaltına aldı.

Yapılan incelemeler sonucunda, bu iki sürücüye toplam 133 bin 947 lira idari para cezası verildi. Ayrıca, C.S’nin ikinci kez drift yaptığı belirlendi ve sürücü belgesi daimi olarak iptal edilerek aracı 60 gün boyunca trafikten men edildi.

Aynı tarihte, Kadıköy D-100 kara yolu güney yan yol Göztepe mevkiinde otomobiliyle makas atarken çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan M.Ç. de ekipler tarafından gözaltına alındı. Bu sürücüye de 15 bin 467 lira idari para cezası kesildi. Y.E.Ö., C.S. ve M.Ç. hakkında ayrıca adli işlem başlatıldığı bildirildi.