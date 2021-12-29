Drift yapan sürücünün ehliyeti iptal edildi

Ümraniye'de tünelde seyir halindeyken drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira para cezası kesilirken, aynı suçtan daha önce de cezası olduğu belirlenen sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki tünelin işletmecisi tarafından bir otomobilin drift yapmasına ilişkin görüntülerin gönderilmesi üzerine inceleme başlattı.

Görüntülerde, 34 ELV 350 plakalı otomobilin trafik güvenliğini tehlikeye attığı anlar yer alırken, kimliği tespit edilen araç sürücüsü A.A. kısa sürede yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "herhangi bir zorunluluk olmaksızın, kara yollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" maddesi uyarınca 6 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücünün, aynı maddeden daha önce de ceza aldığının ortaya çıkması üzerine ehliyeti de daimi olarak iptal edildi.

Ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesinden hakkında adli işlem yapılan sürücünün Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildiği bildirildi.