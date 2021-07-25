Drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza
Erzincan'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücüye 6 bin 700 lira para cezası kesildi.
AA
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İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araç sürücüsünün Çukurkuyu Mahallesi Termo Petrol önünde yabancı plakalı araçla drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı yapıldı.
Jandarma aracın plakasını belirledi, sürücüsü V.E'yi yakaladı.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanununca drift yapmaktan 6 bin 700 lira idari para cezası uygulandı. Aracı 60 gün aracı trafikten men edildi, sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.
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