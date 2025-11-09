Drift yaparken yakalandı, arabayı bırakıp kaçtı

Aksaray'da drift yaptığı tespit edilen bir sürücü, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Sürücü bir süre araçla kaçtıktan sonra otomobilini bırakıp yaya olarak izini kaybettirdi.

Olay, gece saatlerinde eski sanayi sitesi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Caddesi üzerinde drift yapan 06 EAE 233 plakalı Tofaş marka aracı fark eden Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri sürücüye 'dur' ihtarında bulundu.

Polisin uyarısına rağmen kaçan sürücü, ara sokaklara girerek ekipleri atlatmaya çalıştı.

Ekipler, sürücüye ulaşılamazken araç plakasına 'dur' ihtarına uymamak, drift yapmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek gibi çeşitli ihlallerden 54 bin 879 lira para cezası uygulandı. Trafikten men edilen otomobil, olay yerine çağrılan çekiciyle otoparka götürüldü.