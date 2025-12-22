DSİ 1389 işçi alımı kura çekim tarihi belli oldu mu, ne zaman çekilecek?

DSİ’nin ülke genelinde yoğun ilgi gören işçi alımı ilanında yeni bir aşamaya geçildi. Adaylar, değerlendirme sürecinin ardından yapılacak kura çekiminin tarihini öğrenmek istiyor. Resmi açıklamaları takip eden binlerce kişi sonuç takvimini merak ediyor. Peki, DSİ 1389 işçi alımı kura çekim tarihi ne zaman?

2025 DSİ personel alımı kurası ne zaman?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı ilana göre, sürekli işçi alımı için kura çekilişi tarihi 2 Mart 2026 olarak belirlendi.

Kura çekilişinin yapılacağı yer ve başlangıç saati gibi detaylı bilgiler, alımı gerçekleştirecek olan ilgili Bölge Müdürlüklerinin resmî internet sayfaları üzerinden adaylara ayrıca duyurulacak.