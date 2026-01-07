DSİ 1389 işçi alımı kura çekim tarihi belli oldu mu, ne zaman çekilecek?

DSİ tarafından yapılacak 1389 işçi alımı sürecinde gözler kuraya çevrildi. Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar kura çekim tarihine ilişkin açıklamaları takip ediyor. Müdürlük tarihleri paylaşmıştı fakat bundan haberdar olmayanlar “DSİ 1389 işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak” sorusunu sıkça dile getiriyor.

2025 DSİ personel alımı kurası ne zaman?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı ilana göre, sürekli işçi alımı için kura çekilişi tarihi 2 Mart 2026 olarak belirlendi.

Kura çekilişinin yapılacağı yer ve başlangıç saati gibi detaylı bilgiler, alımı gerçekleştirecek olan ilgili Bölge Müdürlüklerinin resmî internet sayfaları üzerinden adaylara ayrıca duyurulacak.