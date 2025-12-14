DSİ 1389 işçi alımı kura çekimi hangi tarihte gerçekleşecek?

DSİ’nin son işçi alımı ilanı, Türkiye genelinde geniş bir başvuru kitlesi oluşturdu. Değerlendirme sürecinin ardından kura çekimine geçilecek. Vatandaşlar heyecanla tarihi beklerken tarih konusunda tereddüt yaşayanlar "DSİ 1389 işçi alımı kura çekimi ne zaman" sorusunu yöneltiyor.

2025 DSİ personel alımı kurası ne zaman?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı ilana göre, sürekli işçi alımı için kura çekilişi tarihi 2 Mart 2026 olarak belirlendi.

Kura çekilişinin yapılacağı yer ve başlangıç saati gibi detaylı bilgiler, alımı gerçekleştirecek olan ilgili Bölge Müdürlüklerinin resmî internet sayfaları üzerinden adaylara ayrıca duyurulacak.