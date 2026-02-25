DSİ 1389 sürekli işçi alımı başvuru sonuçları ve nihai liste yayımlandı mı? Kura çekimi ne zaman?

Devlet Su İşleri’nin gerçekleştireceği 1389 sürekli işçi alımına ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Mart ayının yaklaşmasıyla birlikte adaylar, nihai listenin yayımlanıp yayımlanmadığını ve kura çekiminin ne zaman yapılacağını yoğun şekilde araştırıyor. İşte kura tarihi...

2025 DSİ personel alımı kurası ne zaman?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı ilana göre, sürekli işçi alımı için kura çekilişi tarihi 2 Mart 2026 olarak belirlendi.

Nihai listenin de birkaç gün içinde ilan edilmesi bekleniyor.

Kura çekilişinin yapılacağı yer ve başlangıç saati gibi detaylı bilgiler, alımı gerçekleştirecek olan ilgili Bölge Müdürlüklerinin resmî internet sayfaları üzerinden adaylara ayrıca duyurulacak.

