DSİ bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) bekçi alımı yapacağını duyurdu. 50 personelin istihdam edileceği DSİ bekçi alımı sürecinde personeller 21 farklı şehirde görevlendirilecekler. DSİ bekçi alımı ilanları İŞKUR üzerinden yayımlanırken, adaylar bekçi alımı için başvuru işlemlerini de İŞKUR iş ilanlarından yapacaklar.

DSİ bekçi alımı kapsamında Bursa, İzmir, Eskişehir, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Bolu, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Yozgat, Antalya, İstanbul, Mardin, Van, Kahramanmaraş, Gaziantep, Trabzon, Giresun ve Gümüşhane illerinde görev yapmak üzere personeller istihdam edilecek.

DSİ bekçi alımı başvuru şartları

DSİ bekçi alımı başvuru sürecinde adaylar 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak yerleştirilecek. Başvuru yapacak adaylarda şu şartlar aranacak:

Genel şartlar

1. Türk Vatandaşı olmak

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

5. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

Özel şartlar

1. Ortaöğretim kurumlarından mezun olmak.

2. ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS-P94 puan türünden en az 55 (elli beş) puan almış olmak.

Başvuru tarihleri ne zaman sona erecek?

20 Temmuz'da başlayan DSİ bekçi alımı başvuru işlemleri 30 Temmuz 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Adaylar başvurularını elektronik ortamda e-Devlet – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet sitesinden e- Devlet şifresi ile yapacak. DSİ bekçi alımı başvuru işlemlerinde tercihte bir sınırlama olmayacak ve adaylar il sayısı kadar tercih yapabilecek.

Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Her pozisyon için belirlenen asil sayısının 4 katı kadar yedek adayın da yer alacağı listeler 5 Ağustos 2022 tarihinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan 'Duyurular' kısmından ve Kariyer Kapısı adresinden ilan edilecek.