DSİ bin 389 işçi alımı kura çekimi ne zaman? Nihai liste yayımlandı mı?

DSİ işçi alım sürecinde kura heyecanı... Adım adım tarih yaklaşıyor ve sabırsızlık artıyor. Müdürlük kura takvimini kılavuzda paylaşmıştı. Kafa karışıklığı yaşayanlar "DSİ bin 389 işçi alımı kura çekimi ne zaman" sorusuna yanıt arıyor.

2025 DSİ personel alımı kurası ne zaman?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı ilana göre, sürekli işçi alımı için kura çekilişi tarihi 2 Mart 2026 olarak belirlendi. Nihai listenin de şubat ayının son haftasında ilan edilmesi bekleniyor.

Kura çekilişinin yapılacağı yer ve başlangıç saati gibi detaylı bilgiler, alımı gerçekleştirecek olan ilgili Bölge Müdürlüklerinin resmî internet sayfaları üzerinden adaylara ayrıca duyurulacak.